إزالة 29 حالة تعد بمحافظة الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود الرصد والمتابعة وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية، والتصدى لأى محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وتابع محافظ الجيزة، جهود المراكز والمدن والأحياء فى إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية وبناء مخالف، واطلع على جهود مركز ومدينة أطفيح فى إزالة 5 تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقرية منيل السلطان وجزيرة الكريمات على مساحة 850م فى المهد.

وفى مدينة الحوامدية، تم إزالة مخالفات بناء بالدور الثالث بعقار بقرية الشيخ عثمان، بالإضافة إلى إزالة مخالفات بناء أسوار على أرض زراعية خلف مجمع المدارس ومنطقة الثلاث كبارى وإزالة تعديات على الطريق العام بميدان عزت عاشور بقرية أم خنان.

كما تابع جهود مركز ومدينة منشاة القناطر فى إزالة 7 تعديات على الأراضى الزراعية بناء بالطوب الأبيض بلوكات وغرف وأسوار بقرى بهرمس ووردان والقطا بمساحات تتراوح بين 175م، 100م، 80م وأسوار بطول 700م بمنطقة غرب الرياح بأبوغالب وحالتين تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 100م بقرى أبوغالب والمنصورية.

وفى مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة مخالفات بناء أسوار بطول 50م بقرية ميت شماس بالمنوات وإزالة 2 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحات 90 م، 100م بقرية العطف بالبليدة بمركز ومدينة العياط.

وتم تنفيذ 4 قرارات إزالة بناء مخالف لغرف بالبلوك الأبيض بناحية الديسمى بمركز الصف.

وفى قطاع الأحياء تابع محافظ الجيزة، جهود حى العمرانية فى إزالة مخالفات بناء بالدور العاشر بعقار بشارع الشربينى المتفرع من شارع فيصل وإزالة دور مخالف بعقار بشارع مصطفى الأسيوطى.

وقام حى العجوزة بإزالة سقف تم إعادة بناءة من قبل المخالف بالدور التاسع بدون ترخيص بالعقار 2 بشارع أخبار اليوم بأرض اللواء.

كما قام حى الهرم بإزالة جمالون مخالف فى المهد بشارع الفحامين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.