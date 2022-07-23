رئيس المجلس الرئاسى اليمنى يهنئ السيسى بذكرى ثورة يوليو

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسى، باسمه وأعضاء المجلس بهذه المناسبة العظيمة عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسى بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر العزيز مزيداً من التقدم والرخاء فى ظل قيادته الرشيدة.
وذكر رئيس مجلس القيادة، بدور مصر المحورى والثابت إلى جانب الشعب اليمنى وقيادته السياسية ونظامه الجمهورى فى مختلف المراحل، وصولاً إلى دورها العروبى والإنسانى ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايرانى والتخفيف من معاناة الشعب اليمنى.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالعلاقات التاريخية اليمنية مع مصر والآفاق الواعدة التى تنتظرها فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التنسيق الثنائى إزاء كافة التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى.
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