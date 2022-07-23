رئيس جامعة القاهرة يهنئ بثورة يوليو: سيظل الجيش المصرى حارسا أمينا

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصرى، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.





وقال الدكتور الخشت، إن ذكرى ثورة 23 يوليو تجسد إرادة الشعب المصرى فى مسيرة التحرر الوطنى، وتؤكد قوة الجيش المصرى الرشيد الذى يصون أمنها القومى الشامل واستقلالها وكرامتها. وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ثورة 23 يوليو تعد ملحمة وطنية أرجعت للوطن استقلاله وحفظت إرادته وأمنه واستقراره، وساهمت فى حركة التحرر العالمى، وساعدت كثيرًا من الشعوب على تحقيق استقلالها وتقرير مصيرها، وسوف يظل الجيش المصرى العظيم حارسًا أمينًا على البلاد فى مواجهة كل الصعاب والتحديات.

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