القوات البحرية تنظم زيارات لعدد من السفن للدول الصديقة والشقيقة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات البحرية، زيارات لأطقم السفن البحرية التابعة لكلا من رومانيا وتونس والجزائر، وذلك أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية قبل استكمال رحلاتها البحرية.





واستقبل اللواء بحرى أ.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، قادة وعدد من ضباط السفن الحربية بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين، وأعرب عن تقديره وترحيبه بهم فى بلدهم الثانى مصر، مشيدا بعمق العلاقات التى تربط القوات البحرية بنظيرتها الرومانية والتونسية والجزائرية، كما تم تبادل الدروع التذكارية فى ختام اللقاء.

كما تم تنظيم زيارات لأطقم السفن إلى الكلية البحرية وعدد من السفن البحرية المصرية للإطلاع على ما وصلت إليه القوات البحرية من تطورات فى البنية التحتية ومنظومة التسليح بما يسهم فى تبادل الخبرات، فضلاً عن تنظيم عدد من الجولات السياحية والترفيهية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية بجمهورية مصر العربية.

وفى سياق متصل زار السفير الرومانى بالقاهرة ميهاى ستيفان ستوبارو، وعدد من أعضاء الجالية الرومانية السفينة الرومانية، وحضور مأدبة عشاء مع طاقمها، وأشاد السفير الرومانى بالزيارة لما لها من دور إيجابى فى دعم أواصر المحبة والإخاء والتواصل مع أبناء الجالية بمصر مما يبرز حسن ضيافة الدولة المصرية لجميع الجنسيات على أراضيها.

يأتى ذلك تأكيدا على اهتمام القوات المسلحة بدعم علاقات التعاون المثمر والبناء مع الجاليات الأجنبية بما ينمى سبل الترابط مع الدول التى تربطها مصالح مشتركة مصر، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطيد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.