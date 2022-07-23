بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم برنامجه الرعوى بإيبارشية المنيا

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جدة - نرمين السيد - جاء هذا بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران الإيبارشية، والأب باسكوالى، سكرتير غبطة البطريرك، كما كان فى استقبالهم الأب عمانوئيل عبدالله، راعى الكنيسة.
وألقى الأب البطريرك كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن الكنيسة حية دائمًا بشعبها، وممتدة إلى الأبد بشبابها، الذين هم شباب الغد.
وقدم غبطته جزيل الشكر والتقدير لشعب كنيستى السيدة العذراء، والقديسة تريزا بالحواصلية، على حسن الاستقبال.
الجدير بالذكر أن بطريرك الأقباط الكاثوليك كان قد زار إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك فى الفترة من السادس العشر، واختتمها اليوم.
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