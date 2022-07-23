جدة - نرمين السيد - لا شك أن لثورة 23 يوليو المجيدة، مجموعة كبيرة من المكاسب والإنجازات على جميع المستويات، شعر بها المواطنين ولا نزال نشعر بها حتى الآن على المستوى الاجتماعى والثقافى والتعليمى والصحى.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مكاسب ثورة 23 يوليو.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألقى صباح اليوم كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أكدت خلالها على ضرورة استحضار الثورة من أجل العمل، كما أكد على أن المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادى ساعد مصر فى مواجهة التحديات. كما وجه التحية للأبطال الذين تقدموا لقيادة ثورة 23 يوليو وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الراحل محمد نجيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكاسب ثورة 23 يوليو.. عدالة اجتماعية وتعليم ومشروعات كبرى (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.