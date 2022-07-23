فى ذكرى ثورة يوليو.. أبومازن يهنئ السيسى ويشيد بدعم مصر للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وتمنى الرئيس الفلسطينى، فى برقيته، من الله أن يعيد هذه الذكرى على الرئيس السيسى بالصحة والسعادة والنجاح، وعلى مصر وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى العلاقات الثنائية التاريخية بالتطور والارتقاء.
وأشاد محمود عباس، بما حققته وتحققه مصر وقيادتها الحكيمة من إنجازات عظيمة، وبالحفاظ على مكانتها الرائدة وطنيا وإقليميا ودوليا، خصوصا دعمها التاريخى للقضية الفلسطينية، طيلة مراحل نضال الشعب الفلسطينى المشروع لاسترداد أرضه ومقدساته، ونيل حقوقه وحريته واستقلاله وتقرير مصيره.
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