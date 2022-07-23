عاجل.. السيسى: نستلهم من أهداف ثورة يوليو روح العزم لتحقيق تطلعات الشعب

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جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للرئيس عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التى ستظل عالقة فى الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله فى مستقبل مشرق للأجيال القادمة".
واختتم قائلا: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية فى أمان وتقدم ووفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لمصر".
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