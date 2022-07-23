بداية من يوليو.. هيئة الدواء تضبط 9 أماكن غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول منذ بداية شهر يوليو الجارى وحتى الآن.





جاءت الحملات لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبرى.

وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 4800 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 9 أماكن غير مرخصة.

وتمكن مفتشى فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، من ضبط مخزنين غير مرخصين بهما كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير مخزنة بأماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية ومعايير التخزين الجيد بالإضافة إلى ضبط كمية من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية وكميات من أكياس الدم الفارغة، وتم تحريز المضبوطات والتى قدرت بما يقارب 5 آلاف عبوة دواء وقطعة مستلزمات طبية بما يقارب الـ250 ألف جنيه وتم تحرير محاضر شرطة للعرض على النيابة المختصة، وغلق وتشميع المخزنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تمكن مفتشى الهيئة بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والأجهزة الرقابية، من ضبط 3 أماكن غير مرخصة تدار على أنها صيدليات، بهم ما يقارب 7 آلاف عبوة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بدون فواتير تتجاوز قيمتها المالية المليون جنيه.

وتم تحرير 13 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وذلك بصيدليات قرى 7 محافظات.

كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بجميع المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجارى والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمى على الشبكة الدولية www.edaegypt.gov.eg.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصرى بشكل يوازى عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة فى الأسواق لتحليلها، وتم سحب ما يقارب الـ1700 عينة للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية خلال الشهر السابق لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصرى.