مؤسس جامعة النيل الأهلية أمام الكونجرس: مصر تشهد ثورة فى ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر حجر الزاوية للاقتصاد المصرى، حيث تمثل حوالى 90% من الأعمال فى مصر، وتوفر نسبة مرتفعة من الدخل القومى، كما توفر دخلاً ثابتًا للشباب والسيدات، لكونها واحدة من أهم جهات التوظيف فى مصر.

وقال خليل - خلال عرض قدمه أمام الكونجرس الأمريكى بدعوة من المجلس العالمى للشركات الصغيرة والذى عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن حول بيئة ريادة الأعمال فى مصر - إن أكثر من 60% من مواطنى مصر تحت 30 عاماً وتتقارب تلك الأرقام مع المتوسط فى كافة الدول الإفريقية وهو ما يعكس أهمية ريادة الأعمال وزيادة الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية حاليا ومع تزايد أحجام التدفق لسوق القوى العاملة سنويا، فإن أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة تزداد بشكل كبير خاصة إنها توفر أهم الحلول لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة بين الخريجين.

وأكد خليل، أهمية خلق نظام بيئى متكامل يدعم ريادة الأعمال ويساعد على تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ مما يتطلب ثورة فى مجال ريادة الأعمال لاسيما فى الدول النامية، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتأهيل الشباب بطريقة إدارة الأعمال ومعايير إنجاح الشركات وطرق تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن مصر لا يزال أمامها الكثير من الفرص للوفاء بطموحها فى تصدير منتجات بجودة عالمية، وخلق وظائف تتماشى مع رؤية "مصر 2030" المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة، وهو ما يحتاج إلى استراتيجية شاملة لتطوير المنتجات بشكل عام، والمنتجات المعقدة، ونماذج الأعمال المبتكرة، والتحول الرقمى، وبناء القدرات، بالإضافة إلى التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى؛ بما ينعكس على خلق مزيد من الوظائف والتشغيل والحد من الاستيراد وزيادة حجم الصادرات.

واستعرض مؤسس جامعة النيل الأهلية تجربة مبادرة "رواد النيل" التى تم إطلاقها بالشراكة بين جامعة النيل الأهلية والبنك المركزى وبدعم من القطاع المصرفى المصرى، مشيرا إلى أن المبادرة أصبحت حاليًا واحدة من أهم مبادرات ريادة الأعمال فى مصر وانتشرت على نطاق واسع وحازت على ثقة القطاع الخاص والحكومى ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الغرف الصناعية، والمجلس التصديرى، وأكاديمية البحث العلمى.

وأوضح الدكتور طارق خليل أن مبادرة رواد النيل نجحت فى جذب المؤسسات الدولية مثل مؤسسات، الأمم المتحدة التنموية، وبرنامج الولايات المتحدة الإنمائى، ومفوضية الاتحاد الأوروبى، إلى جانب الجامعات الأوروبية المهتمة بريادة الأعمال فى مصر.

ونوه بأن مبادرة رواد النيل أطلقت العديد من البرامج التى ساهمت فى رفع الوعى بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة وإدارة الأعمال ضمن نظام أكاديمى، بما يساعد فى نشر ثقافة ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، وحول "جامعة النيل" إلى " منصة ابتكار".

وقال خليل، إن مبادرة رواد النيل تمكنت على مدار السنوات الأربعة الماضية من المساعدة فى تدشين 240 شركة ناشئة فى مجالات متعددة منها التكنولوجيا المتقدمة، مواد البناء، الهندسة، الأثاث، الصناعات اليدوية، والتعبئة والتغليف، واستفاد من برامجها التدريبية أكثر من 8 آلاف شاب وشابة، فى مجال ريادة الأعمال، كما ساهمت فى ورفع كفاءة أكثر من 6 آلاف شاب فى المجالات التكنولوجية المختلفة وتنمية المهارات اللازمة لنجاح شركاتهم الناشئة.

وأضاف أن ذلك تزامن مع طرح "رواد النيل" لبرامج خاصة ومتعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مهاراتها، حيث عمل البرنامج مع أكثر من 600 شركة لنقل المعرفة فى القطاعات الرئيسية مثل التصدير والتسويق الإلكترونى، وتطوير المنتجات الجديدة، والجودة، والهندسة العكسية، بالإضافة إلى نقل الخبرات الأكاديمية إلى المصانع.

وأكد رئيس جامعة النيل السابق، أن مبادرة رواد النيل خلقت تأثيرا كبيرا فى مجال البحث والتطوير وتعميق القدرات التصنيعية وتطوير منتجات جديدة لحل المشكلات القائمة، واتخاذ خطوات أوسع نحو زيادة القدرات التنافسية على المستويين المحلى والعالمى، ومن خلال تلك البرامج عملت مبادرة رواد النيل على تطوير أكثر من 150 منتجا مختلفا.

وأوضح أن كل تلك الأرقام تعكس تأثير جامعة النيل على دعم النظام البيئى لريادة الأعمال، داعيًا إلى تكرار هذا النموذج الفريد فى دول أخرى فى الشرق الأوسط، بدعم من المجتمع الدولى، مشددًا على أنه فى حالة دعم الدول من خلال التركيز على مثل تلك المبادرات فإن أثرها سيكون أكبر وأكثر تأثيرًا، بما يساعد الدول على إنشاء عدد أكبر من الشركات تدعم اقتصادياتها.

يشار إلى أن الدكتور طارق خليل حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، وعلى درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة تكساس لتكنولوجيا المعلومات، حيث عمل بعدها فى جامعات تكساس للتكنولوجيا وجامعتى فلوريدا وميامى لمدة 40 عامًا، وعمل بالإضافة إلى ذلك رئيسا لقسم الهندسة الصناعية، وعميدا لكلية الدراسات العليا فى جامعة ميامى، حيث حصل على خبرته فى مجال الإدارة والتكنولوجيا والابتكار.

وأسس الدكتور طارق خليل، المنظمة العالمية لإدارة التكنولوجيا بعضوية أكثر من 85 دولة من كل قارات العالم، وفى هذا الوقت الهام، تعين على خليل خدمة بلده الأم "مصر"، حيث كانت الدولة تخطط لإطلاق جامعة ترتكز على التعلم والبحث ومهارات ريادة الأعمال تحمل اسم "جامعة النيل" وعمل خلال فترة تأسيسها رئيسًا للجامعة.