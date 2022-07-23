وزيرة البيئة تلتقى أطفال محمية نبق: نعمل من أجلكم فأنتم أمل مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا بمحمية نبق مع ممثلى المجتمع المحلى والعاملين بالمحمية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على أوضاعهم و مشاركتهم فى خطط الإدارة البيئية للمحميات.





وذلك فى إطار جولتها لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بالمدينة بحضور الدكتورة على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة و قيادات الوزارة المعنية.

أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاجتماع مع المجتمع المحلى الذى يعد قلب الاستراتيجية المصرية لحماية التنوع البيولوجى وعمود عمليات التطوير بالمحميات الطبيعية مشددة على أهميتهم فى حماية المحميات و مواردها الطبيعية و تراثها البيئى والثقافى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاتجاه للاستثمار بالمحميات سبيلنا لحماية الموارد الطبيعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات المحلية وتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لذلك فإن جميع الاستثمارات تتم بالتعاون مع المجتمعات المحلية، حيث يتم عرض التصورات المقترحة لإشراك القطاع الخاص بالمحميات بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود و الأعمال بينهم.

وأكدت وزيرة البيئة على دعم المجتمع المحلى لأعمال تطوير المحمية ساهم فى تكامل الجهود بين الوزارة و السكان المحليين كشريك رئيسى للعمل البيئى للارتقاء بمستوى المحميات ومنها محميات شرم الشيخ لتظهر فى أبهى الصور بما يعود بالمصالح على مصر وسكانها المحليين كجزء اساسى من أبنائها.

كما أشاد المجتمع المحلى بالتحديثات المستمرة بالمحميات لزيادة السائحين بتوفير تجربة سياحية متميزة باستمرار وخاصة أن هذا التطوير تم فى ظل فترة حرجة على العالم كله نظرا لانتشار جائحة كورونا والتى حرصت وزارة البيئة على استغلالها فى الاهتمام بالمحمية و حماية استدامة مواردها واطفاء عليها المزيد من المزايا مما يعود على المحميات بمزيد من الفوائد.

وقد تناول الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسكان المحليين وأفكارهم فى دعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

كما التقت وزيرة البيئة بعدد من الأطفال خلال زيارتها لمحمية نبق و شاركتهم عدد من أنشطتهم التى تساهم فى ادماجهم فى اعمال الحماية وصون البيئة والتنوع البيولوجى وأكدت أننا نعمل من أجلكم فأنتم أمل مصر لحماية البيئة واستعادة التناغم مع الطبيعة.