عاجل- السيدة انتصار السيسى مهنئة بثورة يوليو: ذكرى نستلهم منها عبرة لحاضرنا

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جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "تمر اليوم ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التى نستلهم منها عبرة لحاضرنا".
وتابعت: "كان هذا اليوم واحدا من أهم أيام المجد فى تاريخ مصر المعاصر، إذ قدم شعبنا وقواته المسلحة النموذج الأمثل فى العزم والإصرار والإرادة، ليحيا هذا الوطن فى حرية وعزة واستقلال".
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