عاجل- السيدة انتصار السيسى مهنئة بثورة يوليو: ذكرى نستلهم منها عبرة لحاضرنا

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "تمر اليوم ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التى نستلهم منها عبرة لحاضرنا".

وتابعت: "كان هذا اليوم واحدا من أهم أيام المجد فى تاريخ مصر المعاصر، إذ قدم شعبنا وقواته المسلحة النموذج الأمثل فى العزم والإصرار والإرادة، ليحيا هذا الوطن فى حرية وعزة واستقلال".