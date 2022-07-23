محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ - فى برقيته اليوم السبت - "يطيب لى سيادة الرئيس ونحن نحتفل بالعيد السبعين لقيام ثورة 23 يوليو المجيدة أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بأصدق التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات الولاء والتقدير والعرفان". وأضاف راشد قائلا: "إننا ننتهز هذه المناسبة الخالدة لنعاهدك على بذل الجهد ومواصلة مسيرة العطاء وملحمة البناء، مجددين العهد بالتضحية والفداء فى سبيل رفعة الوطن فى ظل سياستكم الحكيمة وسعيكم الدؤوب لإقرار السلام الشامل والعادل بكافة ربوع المنطقة وتجنيب العالم ويلات الحروب ومخاطرها".

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