القوى العاملة تتابع تفاصيل إطلاق سعودى 3 رصاصات على طبيب مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، التفاصيل الكاملة حول إصابة طبيب مصرى بالأمس بثلاثة أعيرة نارية فى صدره، فضلا عن ضربه بساطور فى ذراعه على يد سعودى من أبناء منطقة القصيم.





وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة واستخراج الطلقات النارية والحمد لله أنه بحالة جيدة، وقد تم إلقاء القبض على الجانى.

ويتابع مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالرياض حالة الطبيب مع أسرته المتواجدة حالياً معه بالسعودية لحين خروجه سالما من المستشفى والحصول على كافة حقوقه.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العامل : إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الطبيب المصرى المعتدى عليه بمنطقة القصيم، وإبلاغه تمنياته بالشفاء العاجل، وحرصه وتوجيهاته للمكتب بمتابعة كافة حقوق الطبيب المصرى بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض والتى تتابع الحادث فور حدوثه ، كما تتابع سير التحقيقات مع الجانى لحفظ حقوق الطبيب المصاب.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير تلقى تقريرا عاجل من الملحق العمالى أحمد رجائى شرح فيه تفاصيل الواقعة ، حيث أشار إلى أن الطبيب المصرى المصاب يدعى أيمن عبدالسلام محمد رزق ويعمل بوزارة الصحة السعودية مديراً بمركز السموم بمنطقة القصيم ، شمال المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 60 عاما، وقد تعرض لحادث اعتداء من أحد الأشخاص من أبناء منطقة القصيم على خلفية وفاة أخيه لوجود شبهة جنائية فى الوفاة، قررت النيابة العامة تشريح الجثمان، وتنفيذاً لقرار النيابة قام الطبيب الشرعى بالتشريح وإعداد التقارير.

ونوه رئيس مكتب التمثيل العمالى أن الطبيب أيمن عبدالسلام لم يباشر تشريح تلك الحالة بنفسه، ولكن تم الاعتداء عليه فى مقر عمله ظناً من الجانى أن الطبيب المصرى هو من قام بتشريح جثمان أخيه، وقد باغته الجانى بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية فى صدره، وعند سقوطه على الأرض قام الجانى بإخراج ساطور وضربه به، إلا أن الطبيب تلقى تلك الضربات على ذراعه مما تسبب فى كسر الذراع وسيخضع غداً بمشيئة الله لجراحة فى الذراع.

وأوضح الملحق أحمد رجائى، أنه تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة للطبيب واستخراج الطلقات النارية والحمد لله أنه بحالة جيدة، وقد تم إلقاء القبض على الجانى وإيداعه التوقيف، وجرت التحقيقات اللازمة من السلطات السعودية، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة بالمركز.

وتتابع جميع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تطورات تلك الحادثة المؤلمة نظراً لكون الطبيب المصرى المعتدى عليه أحد كوادر وزارة الصحة السعودية ومديرا لمركز السموم، وطبيبا شرعياً يقوم بأداء مهام وظيفته الرسمية.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالى أنه جارى المتابعة مع الطبيب المصرى وأسرته المتواجدة حالياً معه بالسعودية لحين خروجه سالما من المستشفى والحصول على كافة حقوقه.