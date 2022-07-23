المفوضية الأوروبية تؤكد تقديم الدعم لمصر خلال قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء متُابعة نتائج زيارة "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر منتصف يونيو الماضى وتشرفها بلقاء رئيس الجمهورية، وهو اللقاء الذى شهد التباحث بشأن مختلف قضايا التعاون بما فى ذلك الأمن الغذائى والطاقة.

شهد اللقاء تأكيد الجانبين على أهمية الحفاظ على الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية وبما يسهم فى تعزيز أطر التعاون المختلفة، لاسيما فى مجال الطاقة بمصادرها التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك فى ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل.

أكدت "جوهانسون" على التزام الاتحاد الأوروبى بتقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية خلال استضافاتها قمة المناخ المقبلة، وذلك فى إطار التحضير الموضوعى واللوجيستى، مشيرة إلى ثقة الاتحاد الأوروبى فى قدرة مصر على إنجاح هذه القمة وخروجها بنتائج ملموسة تسهم فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى قمة جلاسجو.

هذا، وتناول اللقاء أزمة الغذاء العالمية وتحديات الأمن الغذائى، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبى الدعم للدول الأكثر تضررًا من الأزمة الحالية اتصالًا بتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب، فضلًا عن معالجة الارتفاع الهائل فى أسعار السلع الغذائية والأساسية.