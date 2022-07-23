السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي يبحث متابعة نتائج زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 12:28 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي سكرتيرة عام المفوضية الأوروبية "إيلزي جوهانسون"، حيث تناول اللقاء متُابعة نتائج زيارة السيدة "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر منتصف يونيو الماضي وتشرفها بلقاء السيد رئيس الجمهورية، وهو اللقاء الذي شهد التباحث بشأن مختلف قضايا التعاون بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة.

شهد اللقاء تأكيد الجانبين على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة، لاسيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

أكدت "جوهانسون" على التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية خلال استضافاتها قمة المناخ المقبلة، وذلك في إطار التحضير الموضوعي واللوجيستي، مشيرة إلى ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة مصر على إنجاح هذه القمة وخروجها بنتائج ملموسة تسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة جلاسجو.

هذا، وتناول اللقاء أزمة الغذاء العالمية وتحديات الأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول الأكثر تضررًا من الأزمة الحالية اتصالًا بتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب، فضلًا عن معالجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع الغذائية والأساسية.