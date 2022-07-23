”ملتقى شباب الخير للتنمية” بالكويت يطلق قافلتين بأسيوط وسوهاج لتوزيع كراتين مواد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 12:28 مساءً - السفيرة نبيلة مكرم: المصريون بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن

في إطار مشاركة المصريين بالخارج في مبادرة "أصلك الطيب" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لدعم المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، وهي مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت، دعمًا كبيرًا لعدد من القرى التابعة للمشروع القومي "حياة كريمة" بمحافظتي أسيوط وسوهاج.

فقد أطلقت المؤسسة قافلة بمحافظتي أسيوط تضمنت توزيع كراتين غذائية على 200 أسرة، بالتعاون مع دير راهبات المحبه بالقوصية، كما تم تنظيم قافلة أخرى بمحافظة سوهاج مركز طما - الحما وتم توزيع كراتين غذائية على 100 أسرة، بالتعاون مع السيد/ أحمد زايد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في المبادرات الرئاسية الوطنية، مقدمة كل الشكر لكل أعضاء المؤسسة على ما يبذلونه من جهد في سبيل المشاركة بمبادرة "أصلك الطيب"، بما يعكس الاستجابة السريعة للمشاركة في مشروع "حياة كريمة" ورغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي ذي الأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن وقالت: "إن إطلاق مبادرة أصلك الطيب جاء إيمانا من ثقتنا في حرصهم على المشاركة في المبادرات الوطنية المختلفة، حيث تقدم الوزارة الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية".

من جانبه، توجه السيد/ هاني كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، بخالص الشكر والتقدير لسيادتها على رعاية الوزارة لأنشطة مؤسسة ملتقى شباب الخير في الكويت، بما يعود ذلك بالأثر الطيب والإيجابي على كل من يعملون بها، وقال: بلدنا مصر هي أصلنا الطيب ولازم نعمل الخير ليها دايما".