التضامن في أسبوع.. تقرير يرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الأسبوع.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 12:28 مساءً - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٦ يوليو إلي ٢٢ يوليو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ١٦ يوليو

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمجابهة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية.

• وزارة التضامن تستمر في حملات التوعية بالآثار الناجمة عن ضد زواج الأطفال بعنوان "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، من خلال الزيارات المنزلية والندوات التوعوية ومسرح الشارع.

• بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى 4.1 مليون أسرة عن شهر يوليو 2022، بإجمالي 1,8 مليار جنيه باستخدام بطاقة ميزة باستثناء 4 محافظات جاري توزيع البطاقات الجديدة على أسرها المستفيدة.

الأحد ١٧ يوليو

• أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة تزور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للتعرف على الإمكانيات والخبرات التي يتميز بها المركز فيما يخص المجال الأمني والعمل الشرطي.

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينشر عبر صفحته على الفيس بوك ڤيديو عن التوعية بأخطار المخدرات التخليقية وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية تحت عنوان "المخدرات التخليقية رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".

• القباج تجتمع مع فريق خبراء "المركز الدولي لبحوث سياسات التغذية" بحضور البنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية، والسفارة الإنجليزية لمناقشة نتائج التقييم الأولي لبرنامج "فرصة" للتأهيل والتشغيل.

• التضامن الاجتماعي تنتهي من دراسة وضع الحضانات المرخصة في برنامج "حياة كريمة" ويتابع ترخيص أو غلق الحضانات التي تشكل خطراً على الأطفال، وعدد الحضانات الجديدة يصل إلى 1012 حضانة في 25 محافظة.

الاثنين ١٨ يوليو

• وزيرة التضامن الاجتماعي تراجع دراسة "المسح الشامل للأفراد والأسر بلا مأوى وفى وضعية الشارع في مصر" الذي نفذه المركز القومي للبحوث الاجتماعية قبل العرض على رئيس الوزراء، وتوجه بدمج برنامج كبار وأطفال بلا مأوى تحت مظلة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

• التضامن الاجتماعي تعقد لقاء مع الخبراء المعنيين بوضع إطار المؤشر المصري لتصنيف منظمات المجتمع المدني"، والمتوقع إطلاقه في أواخر أغسطس 2022.

الثلاثاء ١٩ يوليو

• وزيرة التضامن تجتمع مع شركة “شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية” (إي فايننس) لمتابعة تطوير قاعدة بيانات موحدة لجميع المستفيدين من برامج الإقراض بالوزارة وببنك ناصر، وترصد عمليات التحديث المستمرة لقواعد بيانات برنامج الدعم النقدي المشروط.

• القباج تستقبل السفير الفلبيني في القاهرة لمناقشة سبل التعاون بين والبلدين بشأن سبل الحماية الاجتماعية للعاملين الفلبينيين في مصر، وبصفة خاصة النساء والعمالة غير المنتظمة

• وتستقبل السيد برافين اجروال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر وفريق عمل المنظمة، بهدف مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج بما يشمل التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية وتطوير قاعدة بيانات لرصد تأمين غداء الأسر بالريف المصري.

• وتشارك في اجتماع برئاسة السيد رئيس الوزراء بشأن استعراض استراتيجيات حزمة الخدمات الاجتماعية المقترحة في ضوء جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقراً والأولى بالرعاية.

الأربعاء ٢٠ يوليو

• التضامن تصرف مساعدات عاجلة لأسر الأطفال السبعة ضحايا حادث غرق الترويسكل بالأقصر، وحادث حريق 4 منازل بمركز دشنا بقنا، وحادث انفجار اسطوانات غاز "دكرنس" بمحافظة الدقهلية، وتسارع بدراسة تعويضات الأسر المنكوبة.

• القباج تصدر قرارًا وزاريًا بصرف ٥٠ ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و٢٥ ألف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ودعم أسر الضحايا مادياً ونفسياً لمدة عام.

• وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال النصف الاول من ٢٠٢٢ يفيد تقديم خدمات علاجية إلى ٧٢ ألف مريض إدمان جديد ومتابعة مجانية سرية لهم.

• في حضور وزير السياحة الأسبق منير فخري عبد النور، ورئيس مكتب الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وزيرة التضامن تفتتح معرض "الرحاية" الفنانة التشكيلية عزه فخري الذي تصور فيه من خلال لوحاتها الفنية معاناة الفتيات اللاتي تعرضن لتجربة الزواج المبكر.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك محافظ المنطقة الروتارية المهندس عماد عبد الوهاب ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المهندس محمد هنو في لقاء الروتاري، وتشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين بهدف التوسع في المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة وللأسر الفقيرة.

الخميس ٢١ يوليو

• توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي ومؤسسة النداء لإعادة تشغيل مجمع ورش مغلق للملابس الجاهزة بالفيوم وإيجاد 3676 فرصة عمل تحت مظلة برنامج "فرصة" والمجمع يضم ١٤ ورشة على مساحة ٢١ ألف متر.

• التضامن الاجتماعي تهيب كافة الجهات والمواطنين بعدم التعامل مع "دار الابتسام والولاء" وتقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال استغلال الدار للأطفال من أجل التربح، وتنقل الأطفال لمؤسسات آمنة ولأسر كافلة في طابور الانتظار.

• القباج تلقي كلمة في المؤتمر الدولي "حماية الحق في الخصوصية وتحديات الذكاء الاصطناعي" والذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وتحذر من اقتحام خصوصية الأفراد وأمن البلاد.

• التضامن ترأس اجتماع لجنة "الرقابة ومكافحة الفساد" لعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩/٢٠٢٢ خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتناقش رؤية الوزارة في ظل إعادة الهيكلة وفي إطار إعداد المرحلة الثالثة للاستراتيجية.

• تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التضامن الاجتماعي تسلم السيدة اخلاص حلمي صاحبة العوامة 77، شقة بديلة تطل على نهر النيل، بحي الزمالك في محافظة القاهرة.

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