رئيس الإمارات ونائبه يهنئان السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى. وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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