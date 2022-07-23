طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يختتمون امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، وعددهم 1796 طالبا وطالبة فى 14 محافظة، الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، اليوم السبت، فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2021/2022.





وبحسب بيان صحفى عن وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال حجازى إن جميع مراحل العمل بالامتحان مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة، موجها الشكر لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، ومتمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التى يوجد بها لجان السير لمدارس المتفوقين STEM، ولم تتلقى أى ملاحظات.

وبانتهاء امتحانات اليوم، تكون وزارة التربية والتعليم انتهت من تنظيم جميع امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022، لنحو 22 مليون طالبا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.