الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية

جدة - نرمين السيد - الدفعة رقم 4 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

الدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

الدفعة رقم 3 للحصول على درجة الماجستير فى صحة الفم والأسنان لأطباء الأسنان.

للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة و"الطب الوقائى - صحة المناطق الحارة - إدارة المستشفيات – الميكروبيولوجى" للأطباء البشريين، وللحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة "الميكروبيولوجى" للصيادلة، وللحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس تمريض.

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل للشهادات المشار إليها إبتداءا من 23-7-2022 ولمدة 15 يوما بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية فى 7 شارع إحسان عبدالقدوس، الخليفة المأمون، منشية البكرى بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.