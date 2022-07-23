لاستغلالها الأطفال للتربح.. التضامن تحذر من التعامل مع دار الابتسام والولاء

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة التضامن الاجتماعى، بجميع الجهات والمواطنين والأسر بعدم التعامل مع دار "الابتسام والولاء" بمنطقة حى السلام بمحافظة القاهرة، وكذلك عدم التعامل مع أية حملات للتبرع تقوم بها تلك الدار التى شرعت فى استغلال الأطفال من أجل التربح.





وأكدت الوزارة، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لغلق الدار لكونها غير مرخصة ومسائلتها ومحاسبتها، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المقيمين فى الدار، وردع أى محاولات لابتزاز المشاعر العامة تجاه الأيتام، وجرح خصوصيتهم، واستغلالهم. كما أكدت التضامن، أنها تتصدى بكل قوة وحسم لأى مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحيلها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها، مؤكدة أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، سعيا لتقليل عدد المؤسسات وتعزيز نظم الرعاية البديلة. كما تقدم الوزارة، أوجه الدعم للمؤسسات التى أسفر التفتيش عن نتائجها المرضية لمساعدتها بشتى الطرق فى تخطى أى تحديات تواجهها، وفى تحسين أداءها لتحقيق الرعاية السليمة للأطفال الأولى بالرعاية بما يكفل لهم حسن الاستثمار فيهم والحصول على حقوقهم المتكاملة.

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