محافظ القاهرة: الارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضمن أهم أهدافنا

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة تضع ضمن أهم أهدافها الارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة يعمل على تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة. وأضاف أن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وهيئة نظافة القاهرة درب 150 خريجا وخريجة على عدد من البرامج التدريبية المطلوبة فى سوق العمل مثل إدارة الجودة الشاملة، والتصميم على الحاسب الآلى، وبرامج الفوتوشوب وبرنامج التفصيل والخياطة. وبعد انتهاء التدريب تم توفير فرص عمل للمتدربين بأحد المصانع فى المنطقة الحرة فى مدينة نصر، كما تم توفير وسائل انتقال للمتدربين للمصنع أثناء الاختبارات الورقية والعملية لهم، واجتاز 100 خريج منهم الاختبارات وحصلوا على وظائف مشرفين إنتاج ومشرفين جودة وعمال وعاملات تفصيل.

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