إغلاق 6 محلات.. محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات ومراقبة الأسواق

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات للتأكد من عدم الاستغلال ورفع الأسعار وذلك لحماية المستهلكين والتصدى لمختلف المخالفات التموينية والتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك.





وأسفرت الحملة التى قام بها حى أول المنتزه عن إغلاق 6 محلات تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحصيل إجمالى غرامات بمبلغ 18 ألف جنيه.

وقام حى ثان المنتزه بالتحفظ على 101 حالات إشغال متنوعة وتحرير 29 محضرا لعدم حمل شهادات صحية والإعلان عن الأسعار و 3 محاضر بيئة و 2 صيدلة وإعدام كمية من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية وتوقيع غرامات بقيمة 15 ألف جنيه.

ونفذ حى وسط عدة حملات تم خلالها رفع 20 إعلانا مخالفا و105 حالات إشغال تغريم منشآت مخالفة بمبلغ 4 آلاف جنيه وتحرير محضر نقص وزن الخبز ومحضر صحة.

وواصل حى شرق حملاته المكثفة التى أسفرت عن تحرير 29 محضر تموين لعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ووجهت الحملات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع التجمعات وارتداء الكمامات وباقى إجراءات السلامة.

وكثف حى غرب حملاته بدائر الحى، والتى أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموين والتحفظ على 370 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مدون عليها بيانات وزارة الصحة والتحفظ على 45 حالة إشغال، كما أزال حى الجمرك 30 حالة إشغال وتحرير 19 محضر تموين.