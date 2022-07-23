محى الدين: رواد المناخ ملتزمون بإنجاح الحوار التقنى القادم فى شرم الشيخ



جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات أسبوع المناخ بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى الذى تستضيفه جمهورية الدومينيكان فى الفترة من 18 إلى 22 يوليو الجارى.

وقال محيى الدين إن الجهات غير الحكومية بإمكانها تقريب وجهات النظر وتوحيد جهود مختلف الأطراف المشاركة فى العمل المناخى بما يساهم فى تنفيذ اتفاقية باريس، كما يمكنها تقديم حلول منهجية قابلة للتطبيق تتناسب مع كل قطاع من القطاعات المشاركة فى العمل المناخى، والدمج بين الأبعاد الإقليمية والوطنية لمشروعات المناخ وخاصة فى الدول النامية.

وأوضح محيى الدين، أن رواد المناخ ملتزمون بإنجاح التقييم العالمى؛ لتنفيذ اتفاقية باريس الذى يستهدف جعل بنود الاتفاقية قابلة للتنفيذ فى مختلف المجتمعات والدول حول العالم.

وأضاف، فى هذا السياق، أن رواد المناخ يستهدفون تعزيز العمل الإقليمى بما يساعد الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ، وتوحيد جهود الأطراف المستقلة لبلورة فرص العمل المناخى فى مختلف القطاعات بما يساعد صناع القرار فى كل مجتمع على حدة فى تحقيق أهداف المناخ، وكذلك تشجيع الأطراف المستقلة على المشاركة فى العمل المناخى فى إطار تعاونى يتطلع فيه الجميع إلى مستقبل أفضل.

وأفاد بأن وفاء الأطراف الفاعلة غير الحكومية والمستقلة بالتزاماتها فيما يتعلق بالعمل المناخى، وتعاونها مع الجهات الحكومية، من شأنه أن يدفع الدول إلى تحقيق أقصى استفادة من عملية تقييم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار رائد المناخ إلى وجود فرصة مثالية لاستخدام عملية التقييم العالمى لتنفيذ اتفاقية باريس فى دعم تنفيذ مشروعات المناخ فى إطار شمولى يراعى احتياجات الدول النامية، مؤكداً أهمية ترجمة مخرجات عملية التقييم إلى رسائل واضحة تساعد الوزارات المختصة وصناع القرار فى كل مجتمع والأطراف المشاركة فى العمل المناخى على إيجاد أفضل الحلول لتنفيذ مشروعات المناخ.

وأكد محيى الدين، فى هذا الصدد، على التزام رواد المناخ بإنجاح الحوار التقنى القادم، والذى سيعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخى فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمود محيى الدين إن حشد تمويل القطاع الخاص للعمل المناخى عموماً، وفى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى على وجه التحديد، مازال فى حاجة للكثير من العمل، موضحا أن تدفقات تمويل العمل المناخى فى عام 2019/ 2020 بلغت 632 مليار دولار، منها 35 مليار دولار فقط فى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بواقع 18 مليار دولار من القطاع العام، و17 مليار دولار من القطاع الخاص.

وأوضح محيى الدين أن المساهمات المحددة وطنياً الحالية بعيدة كل البعد عن مسار تخفيض الاحتباس الحرارى إلى 2 درجة مئوية، وليس 1,5 درجة مئوية المستهدفة، وأفاد بأن تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكربونية بالتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ تستلزم من دول منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى الحصول على ما يتراوح من 60٪ إلى 70٪ من الطاقة الكهربائية من مصادر صفرية الكربون بحلول عام 2050.

وأفاد بأن تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً، وحشد المزيد من تمويل القطاع الخاص للعمل المناخ، يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ استراتيجيات صافى الانبعاثات الصفرى، وإزالة العقبات أمام تدفق الأموال الخاصة إلى مشروعات المناخ.