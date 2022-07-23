الرئيس السيسي: إنجازات الدولة المتلاحقة شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 11:27 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنجازات الدولة المتلاحقة في مختلف المجالات شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء المستقبل، مؤكدا: "لقد باتت الإنجازات المتلاحقة، التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو.