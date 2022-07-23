عبد العاطى : مواصلة التصدى لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 11:22 صباحاً - - حملات موسعة للإزالات بمحافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج

- إزالة ٦٠ ألف حالة تعدى بمساحة ٨.٧٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والسيد المهندس/ السيد شلبي رئيس مصلحة الري والسيد المهندس/ طارق عواد رئيس قطاع الرى والسيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وذلك لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على المجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى ، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار سيادته أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٦٠ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى ٨.٧٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ، حيث تم فى محافظة القاهرة رصد قيام أحد المراسى بالبر الغربى لجزيرة المنيل بمحافظة القاهرة بزيادة نسبة الاشغالات بالموقع بما يخالف الترخيص الصادر له حيث تم إنذار صاحب النشاط لإزالة هذه الإشغالات المخالفة فوراً ، كما تم إنذار لأحد النوادى بالمنيل لسرعة انتشال البرطوم الموجود بالمرسى وعدم إجراء ايه أعمال مخالفة ، كما تم تنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة لمخالفات ردم وإشغالات بالقطاع المائي والمنطقة المحظورة بكورنيش المعصرة بحلوان

كما تم تنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة ردم بمساحة ٢١٥١ متر مربع بقريه طنابل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية ، وإزالة عدد ٢ مخالفة لمباني بالطوب الابيض بمساحة ٢٥ متر مربع بناحية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، وتنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة ردم بحجم متر مكعب بالخطاطبه بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وفى محافظة المنيا .. تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم على ساحل خور مكين بحجم ١٠٠ متر مكعب بناحية مكين بمركز أبو قرقاص وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء سور بالبلوك على مساحة ١٤٠ متر مربع بناحية قلندول بمركز ملوى.

وفى محافظة كفر الشيخ .. تم إزالة عدد ٨ مخالفات عبارة عن عمل حوش بالمجري المائي بمساحة ١٧٦ متر مربع بمركز فوه ، كما تم إزالة مخالفة عبارة عن سمل من الخرسانة بطول ١٤ متر بناحية الشرفا بمركز فوه وذلك بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة.

وفى محافظه سوهاج .. تم تنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة بناحيه القصاص و النزلة ونجع البارود بمركز المراغة إزالة منهم عدد ١٢ قرار ردم بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وعدد ٢ قرار إزالة لمبنى مخالف من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت بمساحة ٢٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد ٢ قرار إزالة بناحية النويرات بمركز العسيرات منهم عدد ١ قرار ردم بمساحة ٢٠٠ متر مربع وعدد ١ قرار إزالة لمباني مخالفة بالبلوك الأبيض والأسمنت بمساحة ١٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.