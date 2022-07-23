الحصاد الاسبوعى لوزارة القوى العاملة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 11:22 صباحاً - سعفان يعلن إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بدء التشغيل التجريبي لأول مكتب لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة

تعيين 14375 شاباً منهم 142 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بعام المجتمع المدني بالإسكندرية

تحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وصول مستحقات وجثامين المصريين المتوفين بالسعودية والإمارات

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو 2022، حيث أعلن وزير القوى العاملة عن إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ، وبدء التشغيل التجريبي لأول مكتب لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة ، وتعيين 14375 شاباً منهم 142 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعام المجتمع المدني بالإسكندرية ، وتحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن ، ووصول مستحقات وجثامين المصريين المتوفين بالسعودية والإمارات .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن غداً السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة .

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر.

كما بدأ التشغيل التجريبي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية القوي العاملة بمطروح ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين ، وتيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بداخلها للشباب بسوق العمل بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وقال وزير القوي العاملة: إن مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة تم إنشاؤه داخل مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة والذى يتضمن خدمات التفتيش العمالي، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، فضلا عن خدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل بالإضافة إلي علاقات العمل لخدمة العاملين بالمنشآت في حل مشكلتهم داخل محيط العمل .

كما أصدر وزير القوي العاملة توجيهات لمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأهمية تنمية الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة العمل الحر، والتدريب وزيادة المهارات ، والتعاون المشترك مع جميع الجهات والذي يستهدف إقامة ندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى، فضلا عن عرض فرص العمل المتاحة للفئات المستهدفة لضمان التشغيل الفعلي لأكبر عدد ممكن وضمان حياة كريمة للجميع، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار عقد بديوان عام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اجتماع ضم ياسر سعيد مدير المديرية والنائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، تناول أهم الموضوعات التي تهم المواطن السكندري ومن أهمها توفير فرص عمل مناسبة للشباب الباحث عن عمل .

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 17 فرصة عمل بشركة صحارى مصر للاستثمار واستصلاح الأراضي بشرق العوينات ، على وظيفة عامل زراعي، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 74 فرصة عمل بشركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس - عتاقة ، على 13 مهنة مختلفة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 14375 شاباً منهم 142 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، وأسيوط ، والشرقية ، والسويس ، والفيوم ، ودمياط ، والقاهرة ، بلغت 730 ألفاً و 764 جنيهاً، والتفتيش على 3200 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3040 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3040 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 87 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 110 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 273 ألفاً و 974 دولاراً ،أى ما يعادل 5 ملايين و 160 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما حصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش والده وأرملة ، وأبناء المواطن المتوفى بإجمالي 5578 دولارًا أى ما يعادل 105 آلاف و800 جنيه مصري تقريبا .

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الحصول على مستحقات المهندس "وائل .ع.ا.ع"، بعد عام من مغادرته الدولة ، وبلغت 71 ألفا و341 درهما ، أي ما يعادل 366 ألفا و 709 آلاف جنيه مصري تقريبا .

وأصدر وزير القوي العاملة ، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ، بالعاصمة أبوظبي بسرعة إنهاء إجراءات عودة 6 جثامين لكل من رامي الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبد الرحمن، وأحمد على خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفي، الذين لقى مصرعهم في حادث مروري خارج إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفين ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ووجه الوزير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والحفاظ على مستحقاتهم ورثتهم.

كما أصدر سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري صلاح منصور رمضان أحمد عامل الذي لقى حتفه نتيجة الاختناق بمادة الإيبوكسى والتى تستخدم فى عزل خزانات المياه من الداخل ، وذلك بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفي بالمملكة، بلغت 4 آلاف و 796 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 24 ألفا و 171 جنيها مصريا تقريبًا.

ووجه الوزير الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب للحفاظ على مستحقاته.

ووصل في الحادية عشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء جثمان الشاب المصري رمضان رشاد حامد حافظ ابن محافظة الفيوم المتوفي في الرياض بالمملكة العربية السعودية إثر حادث مروري، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 648 والتي تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض فى تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقي تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أنه طبقا لتوجيهاتكم تم شحن جثمان الشاب المصري رمضان رشاد حامد حافظ إلي مصر علي نفقة الدولة، بعد أن تعرض لحادث مروري، ومناشدة أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة شحن الجثمان إلي مصر على نفقة الدولة، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شحن الجثمان.

كما وصل في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجر الأربعاء إلي مطار القاهرة الدولي جثمان الصيدلي المصري القتيل أحمد محمد عبد الهادي، تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو في داخل الصيدلية التي يعمل بها، وذلك علي رحلة مصر للطيران رقم MS650والتى تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض فى تمام الساعة 4:10 فجراً بتوقيت السعودية.

وأخيراً ، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.ح.ذ" من محافظة القاهرة ومساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) لزوجها المتوفى، حيث كان يعمل في دولة إيطاليا قبل وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، تبين عدم استحقاق المواطنة للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها في سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول عليه.