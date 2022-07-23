وزارة النقل تهيب بالمواطنين التصدي والإبلاغ عن محاولات سرقة صناديق الاشارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا جاء فيه أنه الحاقا للبيان الإعلامي السابق بشأن قيام عدد من الخارجين عن القانون بسرقة عدد من صناديق "تركات" الاشارات ) و الخاصة بتشغيل منظومة إشارات السكة الحديد في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع)، وذلك يوم 20/7/2022 مما تسبب في تأخير جميع القطارات.

وفي إطار التنسيق بين وزارتي الداخلية والنقل وبناء على مجهودات وزارة الداخلية ورجالها البواسل فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، و أسفرت تلك الجهود عن القبض على الخارجين عن القانون ممن قاموا بسرقة صناديق الإشارات، وتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالامن القومي.

وكان قد ترتب على تلك السرقة قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصلاح العطل واعادة حركة تسيير القطارات بصورته الطبيعية، وما نتج عن ذلك من تعطيل طاقتها في النهوض بهذا المرفق، واستنزاف قدرتها في هذا التوقيت الحيوي، في ضوء حالة الرضا المجتمعي عن أداء هيئة السكة الحديد.

وتهيب وزارة النقل بالسادة المواطنين التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة وذلك من خلال سرقة مكونات احد اهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتي هي من ممتلكات الشعب و يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة

حمى الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها