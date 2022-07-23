فى ذكرى 23 يوليو.. السيسى يوجه كلمة لعبدالناصر والسادات ونجيب

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة "للأبطال الذين تقدموا لقيادة ثورة 23 يوليو وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الراحل محمد نجيب".





وأضاف السيسى، فى كلمته بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، اليوم السبت: "نصر بإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغاية الكبرى التى نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا، التى نحملها على عاتقنا من أجل النهوض بوطننا الغالى وتغيير واقعه، إلى الأفضل لتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة أخذا فى الاعتبار متغيرات العصر المتعاقبة وشواغله الجديدة". وأوضح أن مصر بموقعها الجغرافى ودورها الإقليمى والدولى لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات التى تجتاح العالم وطالت تداعيتها الجميع.

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