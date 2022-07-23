تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالى تعلن قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والتى تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.





وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التى تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المتحدث الرسمى أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة ستكثف حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط أى كيانات وهمية تدعى كذبًا أنها معتمدة، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع السادة المحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فورى.

وتُهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة للرأى العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة التى تتزامن مع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالعام الجامعى الجديد 2022/2023.

وتم تخصيص الإيميل التالى لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: [email protected]

وأضاف المُتحدث الرسمى لوزارة للتعليم العالى والبحث العلمى، أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامى للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكترونى وحسابات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مواقع التواصل الاجتماعى التالية:

الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى من هنا

حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) من هنا

حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى (الانستجرام) من هنا

حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) من هنا

للاطلاع على قوائم المؤسسات من هنا