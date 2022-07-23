إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل.

وصرح الدكتور عبدالعاطى، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجارى المائية، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها فى مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأى شكل من أشكال التعدى على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحا أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.70 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، وتم فى محافظة القاهرة رصد قيام أحد المراسى بالبر الغربى لجزيرة المنيل بمحافظة القاهرة بزيادة نسبة الإشغالات بالموقع بما يخالف الترخيص الصادر له، وتم إنذار صاحب النشاط لإزالة هذه الإشغالات المخالفة فورا، كما تم إنذار أحد النوادى بالمنيل لسرعة انتشال البرطوم الموجود بالمرسى وعدم إجراء أيه أعمال مخالفة، كما تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات ردم وإشغالات بالقطاع المائى والمنطقة المحظورة بكورنيش المعصرة بحلوان.

كما تم تنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بمساحة 2151 مترا مربعا بقرية طنابل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وإزالة 2 مخالفة لمبانى بالطوب الابيض بمساحة 25 مترا مربعا بناحية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بحجم متر مكعب بالخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وفى محافظة المنيا، تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم على ساحل خور مكين بحجم 100 متر مكعب بناحية مكين بمركز أبو قرقاص، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة، كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء سور بالبلوك على مساحة 140 مترا مربعا بناحية قلندول بمركز ملوى.

أما فى محافظة كفر الشيخ، تم إزالة عدد 8 مخالفات عبارة عن عمل حوش بالمجرى المائى بمساحة 176 مترا مربعا بمركز فوه، كما تم إزالة مخالفة عبارة عن سمل من الخرسانة بطول 14 مترا بناحية الشرفا بمركز فوه وذلك بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة.

وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بناحيه القصاص والنزلة ونجع البارود بمركز المراغة إزالة منهم عدد 12 قرار ردم بمساحة 4000 متر مربع و2 قرار إزالة لمبنى مخالف من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت بمساحة 200 متر مربع، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولى المحليات وتحت إشراف مهندسى وفنى الوزارة، كما تم تنفيذ 2 قرار إزالة بناحية النويرات بمركز العسيرات منهم قرار ردم بمساحة 200 متر مربع، وقرار إزالة لمبانى مخالفة بالبلوك الأبيض والأسمنت بمساحة 100 متر مربع، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسى وفنى الوزارة.