فتح باب الحجز لقطع أراضى المدافن بالنوبارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بأنه تم فتح باب الحجز لقطع أراضى مقابر بنظام اللحد بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 28م2 تقريبا للقطعة بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع.





وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن على الراغبين فى التقدم للحجز شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 2022/7/24 : 2022/9/14 بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية. وأكد أنه يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا "مواطن مصرى الجنسية"، وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة"، ومن قاطنى مدينة النوبارية الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج - الزوجة الأولاد القصر"، وطبقا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة "الزوج – الزوجة - الأولاد القصر"، التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية فى موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

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