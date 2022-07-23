عاجل.. السيسى: الإنجازات المتلاحقة فى مصر شاهدة على قوة الإرادة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لا سبيل للتغلب على التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.





وأضاف السيسى، فى كلمته بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، اليوم السبت: "أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة فى مجال الإصلاح الاقتصادى التى تحملها الشعب المصرى والمشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التى تجتاح العالم منذ 3 سنوات". وتابع: "باتت الإنجازات المتلاحقة فى مصر على مدار السنوات الأخير لا سيما فى البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة والصناعة شاهدا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومى قوى وراسخ".

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