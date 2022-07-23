عاجل.. السيسى: ليكن احتفالنا بذكرى ثورة يوليو قوة دفع لنا نحو العمل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه "على يقين من قوة عزيمتنا معا - كمصريين - بالاستمرار بخطى ثابتة وواثقة فى الطريق الذى اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة".





وأضاف السيسى، فى كلمته بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، اليوم السبت، أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. وتابع: "رغم تعاظم الظروف المعاكسة التى تسببت فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المواتية إلا أننا قادرون بإذن الله وبإرادة أبناء الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها، وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر للنهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبنا فى حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية".

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