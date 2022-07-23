السيسي: علاقة الجيش والشعب فريدة من نوعها عبر عقود طويلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 10:25 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحل اليوم الذكرى السبعون لثورة 23 يوليو المجيدة، إن القوات المسلحة حملت لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، وتعلن قيام الثورة التى ردت إلى المواطن عزته وللوطن كرامته وليسطر للتاريخ علاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو: "علاقة الجيش والشعب علاقة فريدة من نوعها بين شعب آبى وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التى تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها".