لوكاشينكو: بيلاروس جاهزة لتوسيع التعاون مع مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 10:25 صباحاً - هنأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيوم ثورة 23 يوليو الذي يعد العيد الوطني لمصر.

وجاء في تهنئة وجهها لوكاشينكو إلى السيسي، اليوم السبت: "حققت مصر تحت قيادتكم نجاحات كبيرة في تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى التنمية الثابثة وتحقيق مستوىات معيشية مرتفعة ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الظروف الصعبة الحالية"، وفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية.

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس تعير اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع مصر كالشريك الأهم والأكثر نفوذا في القارة الأفريقية.