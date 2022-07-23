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القومي للمرأة يواصل فعاليات مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بمحافظة المنيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 10:25 صباحاً - في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، وفي إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي ،نظم المجلس عدة فعاليات بمحافظة المنيا للتعريف بالمشروع.

حيث نظم المجلس حملات طرق الأبواب بقرى : ملاطية، بلهاسة، دهمرو التابعين لمركز مغاغة وبقريتي تل بني عمران، نزلة البدرمان التابعين لمركز ديرمواس وبقريتي البرشا، دير البرشا التابعين لمركز ملوي

وقد تضمنت الفعاليات تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وأهدافه، والشمول المالى وأهميته، وتحفيزهن على المشاركة .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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