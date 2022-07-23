تنسيق الجامعات 2022 .. التعليم العالي تعلن قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أعلنت قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المتحدث الرسمي أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ستكثف حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع السادة المحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.

وتُهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة التي تتزامن مع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2022/2023.

و تم تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: [email protected]

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

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☆ قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة:-

أولًا الجامعات الحكومية:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية:

‌أ) الجامعات الخاصة:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية فى مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

‌ب) الجامعات الأهلية:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

12. جامعة المنوفية الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

13. جامعة بني سويف الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

14. جامعة أسيوط الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

16. جامعة المنيا الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

18. جامعة عين شمس الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

19. جامعة الزقازيق الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

21. جامعة الإسكندرية الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:

العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رابعًا: جامعات باتفاقيات دولية:

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4. جامعة اسلسكا.

5. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6. جامعة سنجور.

خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية:

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

سادسًا: أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية:

1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية.

3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4. مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

سابعًا: الجامعات التكنولوجية:

الجامعات التكنولوجية التى تم إنشاؤها المعتمدة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019:

1. جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة الغربية التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

ثامنًا: أكاديميات تُشرف عليها وزارة التعليم العالي :

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

تاسعًا: المعاهد العالية:

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

1ـ المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

وتضم (54) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة

2. معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا

3. معهد طيبة العالى للهندسة بالقاهرة

4. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

5. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

6. معهد الصفوة العالي للهندسة

7. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

8. المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر

9. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

10. معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة

11. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

12. معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم

13. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

14. معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت

15. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

16. معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

17. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

18. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

19. معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

20. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

21. المعهد العالى للهندسة ببلبيس

22. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

23. المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

24. المعهد التكنولوجى العالى فرع السادس من أكتوبر

25. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

26. معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

27. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

28. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

29. معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

30. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

31. المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

32. المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

33. المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر

34. المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

35. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

36. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

37. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

38. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

39. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

40. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية

41. المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر

42. معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

43. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

44. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

45. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

46. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

47. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

48. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

49. المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

50. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

51. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

52. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

53. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

54. المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة

2ـ المعاهد الخاصة العالية "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات:

وتضم (72) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

4. المعهد العالي للحاسب الآلى بكينج مريوط – الإسكندرية

5. المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

6. معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

7. المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط

8. معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

9. معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

10. المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية

11. معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

12. معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم

13. المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

14. المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

15. المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

16. المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

17. المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

18. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

19. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

20. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

21. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

22. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

23. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

24. المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

25. المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح

26. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

27. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

28. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

29. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

30. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

31. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

32. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

33. معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة

34. المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

35. معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

36. معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

37. المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة

38. معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

39. المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

40. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

41. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

42. معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

43. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

44. المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

45. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

46. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

47. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

48. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

49. المعهد الكندي العالى للإدارة بـ6 أكتوبر

50. المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

51. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

52. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

53. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات

54. المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة

55. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

56. معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة

57. المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم.

58. المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس.

59. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

60. معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

61. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية.

62. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.

63. المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف.

64. معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب. الآلى برأس البر- محافظة دمياط.

65. معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية. بدمياط الجديدة.

66. المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.

67. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

68. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

69. معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر.

70. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

71. المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج.

72. معهد أكتوبر العالى للاقتصاد.

3ـ المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام:

وتضم (20) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة

2. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر

3. معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون

4. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

5. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت

6. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

7. المعهد العالي للغات بالمنصورة

8. معهد المنيا العالى للغات

9. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان

10. المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر

11. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس

12. المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق

13. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

14. معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة

15. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

16. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية

17. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

18. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

19. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

20. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

4 ـ المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر

2. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

3. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء

5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

6. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث )

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )

14. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

5ـ المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:

وتضم (17) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

17. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

6ـ المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض:

وتضم (5) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية.

3. المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

7ـ المعاهد الخاصة العالية الزراعية:

وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط

8ـ المعهد العالى للدراسات الإسلامية:

المعهد العالى للدراسات الإسلامية.

عاشرًا: المعاهد الفنية المتوسطة:

1. المعهد الفني الصناعي بالمطرية

2. المعهد الفني الصناعي للبصريات

3. المعهد الفني للفنادق بالمطرية

4. المعهد الفني التجاري بالمطرية

5. المعهد الفني الصناعي بشبرا

6. المعهد الفني التجاري بشبرا

7. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة

8. المعهد الفني التجاري بالروضة

9. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان

10. المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية

11. المعهد الفني الصناعي ببنها

12. المعهد الفني التجاري ببنها

13. المعهد الفني الصناعي بقويسنا

14. المعهد الفني التجاري بقويسنا

15. المعهد الفني التجاري بطنطا

16. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق

17. المعهد الفني التجاري بالزقازيق

18. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى

19. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى

20. المعهد الفني التجاري بدمياط

21. المعهد الفني التجاري بالمنصورة

22. المعهد الفني التجاري بدمنهور

23. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية

24. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

25. المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية

26. المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد

27. المعهد الفني الصناعي ببورسعيد

28. المعهد الفني التجاري ببورسعيد

29. المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد

30. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد

31. المعهد الفني التجاري بالعريش

32. المعهد الفني الصناعي للري و الصرف و المساحة بأسيوط

33. المعهد الفني التجاري بأسيوط

34. المعهد الفني الصناعي بسوهاج

35. المعهد الفني التجاري بسوهاج

36. المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي

37. المعهد الفني الصناعي بقنا

38. المعهد الفني الصناعي للري و الصرف و المساحة بقنا.

39. المعهد الفني التجاري بقنا.

40. المعهد الفني للسياحة و الفنادق بقنا.

41. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

42. المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر.

43. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

44. المعهد الفني التجاري بأسوان.

45. المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

46. المعهد الفني للتمريض بمستشفي وادي النيل.