جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة الصين بالقاهرة - فى بيان اليوم - أن الرئيس شى جين بينج أكد، خلال رسالته، أن مصر اتبعت فى السنوات الأخيرة بثبات طريق الاستقلالية، وأحرزت تقدما قويا فى التنمية الوطنية، ولعبت دورا مهما فى الشؤون الإقليمية والعالمية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الصينى أكد أنه والرئيس السيسى شاركا فى الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية الذى عُقد مؤخرا، وأنهما دفعا باتجاه تحقيق نتائج مثمرة للحدث، وأرسلا رسالة قوية للعصر من أجل التنمية والرخاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصينى يهنئ السيسى بـ23 يوليو: مصر أحرزت تقدما قويا فى التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.