الرئيس الصينى يهنئ السيسى بـ23 يوليو: مصر أحرزت تقدما قويا فى التنمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة الصين بالقاهرة - فى بيان اليوم - أن الرئيس شى جين بينج أكد، خلال رسالته، أن مصر اتبعت فى السنوات الأخيرة بثبات طريق الاستقلالية، وأحرزت تقدما قويا فى التنمية الوطنية، ولعبت دورا مهما فى الشؤون الإقليمية والعالمية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الصينى أكد أنه والرئيس السيسى شاركا فى الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية الذى عُقد مؤخرا، وأنهما دفعا باتجاه تحقيق نتائج مثمرة للحدث، وأرسلا رسالة قوية للعصر من أجل التنمية والرخاء.