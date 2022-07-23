عاجل.. السيسى فى ذكرى ثورة يوليو: العلاقة بين الجيش والشعب فريدة من نوعها

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "شعب مصر العظيم سيظل تاريخ القوات المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولة والإنجازات الوطنية ومن بين هذه البطولات ثورة يوليو، والتى حملت القوات المسلحة لوائها عندما خرجت طلائها ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير الشعب ولتعلن قيام الثورة التى ردت للوطن عزيته وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة".

وأوضح الرئيس أن العلاقة بين الجيش والشعب فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية، التى تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها.