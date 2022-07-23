عاجل.. السيسى: ثورة 23 يوليو تتويج لنضال طويل قاده المصريون

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ثورة 23 يوليو مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصرى دفاعا عن حقه فى وطن مرفوع الرأس، فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذرى ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة بأسرها.





وأضاف السيسى، فى كلمته بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، اليوم السبت، أن ثورة يوليو كانت لها إسهامات فى الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب فى تقرير مصيرها. وتابع: "تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية".

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