عاجل- بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، كلمة بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو.



جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، كلمة بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو. وتحتفل مصر اليوم السبت، بذكرى ثورة 23 يوليو والتى استطاعت القضاء على الملكية والاستعمار وبدء نهضة شاملة فى جميع المجالات.

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