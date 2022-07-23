وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا حول آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر

جدة - نرمين السيد - ويستهدف المشروع، تأهيل وتطوير منظومة المخلفات الصلبة فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية بتمويل قدره 79 مليون يورو كقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة الى 8 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الاوروبى لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف فى حوالى 182 قرية ليستهدف حوالى 11 مليون مواطن.

وأوضح شعراوى، أن المشروع الهام يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث المشاركة فى المشروع، من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة التنمية المحلية، بحضور وزيرة التعاون الدولى وممثلى الاتحاد الأوروبى والبنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال إنه تم الانتهاء من وضع الخطة الاستثمارية للمشروعات المستهدف تنفيذها فى المحافظات الثلاثة والموافقة النهائية عليها من الوزارة والبنك الأوروبى، والانتهاء من الشروط المرجعية لاستشارى الدراسات الخاصة بالأثر البيئى والاجتماعى للمشروعات، والتعاقد مع استشارى دعم التنفيذ لضمان سرعة تنفيذ المشروعات والذى بدء فعليا فى تنفيذ الدراسات الجيوتقنية للاراضى المخصصة للمشروعات مع إعداد خطة التعاقدات والمشتريات للمشروعات، والموافقة النهائية عليها من قبل الوزارة والبنك الأوروبى نهاية شهر يونيو الماضى تمهيدا لوضع الشروط المرجعية والطرح وتم إعداد مستندات الطرح للمناقصة الأولى للمشروعات والتى تشمل 3 مصانع لتدوير المخلفات سيتم طرحهم كمرحلة أولى بعد موافقة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على المستندات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه بالنسبة لاستشارى بناء القدرات لدعم إنشاء وتأهيل وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية تم توفير مقر للاستشارى بمبنى المحافظة، وافتتاحه رسمى، وفى إطار تنفيذ خطة بناء قدرات المحافظات وتنفيذ برامج لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات فقد تم تنفيذ 12 دورة تدريبية للعاملين بإدارة البيئة والمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تنظيم ورشتى عمل بالقاهرة، لتبادل الخبرات بين عدد من المحافظات حول آليات التطوير المؤسسى ومتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذا مناقشة اللائحة المالية لصندوق النظافة وذلك بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية والمالية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من المحافظات وتم الانتهاء من إعداد المادة العلمية لبرنامج بناء قدرات حول "تقييم الأثر البيئى والاجتماعى" لإدارات المخلفات الصلبة وإدارات البيئة بمحافظات المشروع تمهيدا لتنفيذه فى مدينة المنصورة خلال يوليو الجارى 2022.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة إدارة المخلفات الصلبة وإعداد هيكل تنظيمى وبطاقات وصف وظيفى حديثة للعاملين تتماشى مع متطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات وتم إعتماد الهيكل فى محافظة الدقهلية، وعلى غرار ذلك تم الإنتهاء من دراسة كميات وخصائص المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتى تم من خلالها تحديد معدلات تولد المخلفات وخصائصها المختلفة فى المناطق الحضرية والشبه حضرية والريفية وكذلك تقييم كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص.

وأكد شعراوى، أن هذه الدراسة تعد الركيزة الأساسية للخطة الرئيسة للمخلفات التى نص عليها قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى يقوم فريق العمل بإعدادها فى الوقت الراهن بالتعاون مع محافظة الدقهلية، وأخيرا تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمعدات والأدوات والموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة وجارى حاليا إعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والإحتياجات الفعلية لتطوير المنظومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من وضع خطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات الثلاثة المستهدفة وتضمنت الخطة مشروعات لمحافظة الغربية بقيمة 18.5 مليون يورو، لتنفيذ مصنع تدوير قمامة و5 جراجات وشراء 5 معدات جمع ونقل القمامة، كما تضمنت الخطة مشروعات لمحافظة كفر الشيخ بقيمة 34.5 مليون يورو لتنفيذ 5 مصانع تدوير للقمامة و6 جراجات وشراء 4 معدات جمع ونقل القمامة وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن، وأيضا تضمنت الخطة مشروعات فى محافظة الدقهلية بقيمة 20 مليون يورو لتنفيذ مصنع لتدوير القمامة و2 جراج وانشاء محطة وسيطة وشراء 2 معدة لجمع ونقل القمامة لتكون إجمالى تكلفة خطة المشروعات 73 مليون يورو، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية للمشروعات، وإعداد خطة التعاقدات للمشروعات الاستثمارية والتى من المستهدف طرحها فى 6 مجموعات وفقا لإجراءات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ووجه محمود شعراوى بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة فى هذا المشروع الرائد بجميع مراحله المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية النتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى ظل استعدادت الدولة المصرية لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ العالم بشرم الشيخ لما يحققه المشروع من مردود تنموى شامل.