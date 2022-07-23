أخبار مصرية

أمير الكويت وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 09:28 صباحاً - أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأشاد أمير الكويت في رسالته بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار بحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية .

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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