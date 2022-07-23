مباحثات السيسى مع نظيره الفرنسى تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا للحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط)، نقلت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسى - خلال مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس - حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية.

وأضافت الصحيفة - نقلا عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية - أن اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، والتى رحب فى مستهلها الرئيس الفرنسى بزيارة الرئيس السيسى لباريس، مؤكدا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابى، ومشيدا بجهود الرئيس لصون السلم والأمن الإقليميين.

وأشارت إلى أن الرئيس ماكرون أعرب عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، فى ضوء الثقل السياسى المصرى بمحيطها الإقليمى، مشيدا بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أطلع نظيره الفرنسى على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ (COP27) بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، ومساعى تنسيق الجهود الدولية، لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ، والخروج بنتائج إيجابية من القمة.

وتحت عنوان (الاثنين.. بدء أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات) ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يبدأ أعماله بعد غد الاثنين ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل؛ لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اختبارات القدرات.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التعليم العالى أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيا.

وذكرت (الجمهورية) - تحت عنوان (زيارة استثنائية لنزلاء الإصلاح والتأهيل) - أن وزارة الداخلية قررت بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتبارا من الغد حتى الخميس 28 يوليو الجارى زيارة استثنائية، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى أيضا فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان ("الصحة" تُنشط فرق التطعيم المتنقلة لمواجهة كورونا) ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزارة الصحة كثفت من حملات "طَرْق الأبواب"؛ لضمان سهولة حصول المواطنين على التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا"، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس التاجى حول العالم.

وأعلنت الوزارة توفير 21 كشكًا للتطعيمات بطول الطريق الساحلى بالساحل الشمالى لتوفير اللقاحات فى المدن الساحلية.

وأكدت أن الفرق الطبية المتنقلة ستصل إلى المنازل لمساعدة غير القادرين على الذهاب لتلقى اللقاح فى المركز الطبى أو الوحدة الصحية، موجهة بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، خاصة أنها تضمن خفض فرص الإصابة.