النقل: القبض على «حرامية الإشارات» بالسكة الحديد وتحويلهم للنيابة العسكرية

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا، بشأن قيام عدد من الخارجين عن القانون بسرقة عدد من صناديق "تركات" الإشارات) والخاصة بتشغيل منظومة إشارات السكة الحديد فى المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع) وذلك يوم 20/7/2022 مما تسبب فى تأخير جميع القطارات.





وقالت الوزارة، إنه فى إطار التنسيق بين وزارتى الداخلية والنقل وبناء على مجهودات وزارة الداخلية ورجالها البواسل فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، وأسفرت تلك الجهود عن القبض على الخارجين عن القانون ممن قاموا بسرقة صناديق الإشارات وتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالامن القومى. وكان قد ترتب على تلك السرقة قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورته الطبيعية، وما نتج عن ذلك من تعطيل طاقتها فى النهوض بهذا المرفق، واستنزاف قدرتها فى هذا التوقيت الحيوي، فى ضوء حالة الرضا المجتمعى عن أداء هيئة السكة الحديد. وأهابت وزارة النقل بالمواطنين التصدى والإبلاغ الفورى عن أى من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون فى تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة وذلك من خلال سرقة مكونات احد اهم مشروعات السكة الحديد التى تساهم فى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات وهى مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتى هى من ممتلكات الشعب ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.

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