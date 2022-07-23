الأوقاف توزع 8 أطنان لحوم أضاحى اليوم فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 8 أطنان من لحوم أضاحى الأوقاف، اليوم السبت، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات ( الإسكندرية- الشرقية- كفر الشيخ )، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع.





ووصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 104 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- السويس- الدقهلية- بنى سويف- دمياط- الإسماعيلية- كفر الشيخ- الفيوم- المنوفية- بورسعيد- شمال سيناء- الوادى الجديد- الشرقية- البحر الأحمر- المنيا- أسيوط- قنا- الأقصر- أسوان- مرسى مطروح). وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) فى أن اختصنا بخدمتهم. وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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