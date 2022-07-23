الإفتاء: تعليم الكبار ومحو أميتهم أمر مندوب إليه شرعا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أَنَّ طلب العلم لا يقف عند حدٍّ أو سِنٍّ معينة، فلا فرق فى طلبه بين صغيرٍ وكبيرٍ، ولا ذَكَرٍ وأنثى؛ فالكلُّ فى طلبه سواء.

وتابعت، أنه قد ورد أنَّ كثيرًا من الأئمة وعلماء الأمَّة الكبار لم يبتدئ الجِدَّ فى الطَّلَب إلَّا بعد كِبر السن، ولم يستحِ أحدهم من شيخوخته ولا مكانته.