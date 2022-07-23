رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى: كوبرى شاطىء البوريفاج لم يحجب رؤية البحر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة، لبرنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن لكوبرى شاطئ البوريفاج مشروع قومى ويحل مشاكل المرور بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه لا صحة لفرض رسوم لممشى كوبرى شاطىء البوريفاج بعد اكتماله.
وأشار إلى أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة يوميا للانتهاء من عمل الكوبرى، مؤكدا أن الكوبرى والمطالع والمنازل لم تحجب رؤية البحر، ولم نحجب رؤية من يقود السيارة أو من يمشى على قدميه.
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